شكرا لقرائتكم خبر عن منتجات «العربية للتصنيع» تنطلق إلى العالمية عبر بوابة «إيجى جيت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى باتخاذ خطوات جادة نحو التحول الرقمى والتدريب التقنى وتطوير نظم وآليات الخدمات الإلكترونية وفقا لمعايير الجودة العالمية.

جاء ذلك خلال توقيع عقد التعاون بين «العربية للتصنيع» ومنصة إيجى جيت بوابة مصر للعالم الرقمية، www.eggate.com إحدى شركات صندوق تحيا مصر.

وأشار «التراس» إلى تطلع الهيئة لتحقيق الرقمنة باستخدام التقنيات الحديثة، مشددا على تفعيل استراتيجية التحول للاقتصاد الرقمى فى مصر ورؤية التنمية المستدامة لعام 2030، مشيدا بالإمكانيات التكنولوجية الحديثة لمنصة إيجى جيت، مشيرا إلى أن هذا التعاون يأتى فى إطار استراتيجية العربية للتصنيع لاقتحام الأسواق العالمية وزيادة حجم الصادرات عبر التسويق الرقمى الذى شهد طفرة كبيرة، خاصة بعد تفشى وباء الكورونا الذى أثر بشكل كبير على البيع المباشر للجمهور.

وأوضح أنه تم الاتفاق على تبادل الخبرات الفنية ونقل وتوطين المعرفة المتخصصة فى مجالات التحول الرقمى وأحدث نظم التسويق والبيع الإلكترونى وحلول أمن المعلومات المتكاملة إلى فرق العمل بالهيئة العربية للتصنيع. وأضاف أن مجالات التعاون تستهدف التسويق والبيع الإلكترونى لمنتجات العربية للتصنيع وزيادة حجم مبيعاتها محليا وإفريقيًا وعالميا وعمل مسح ضوئى ثلاثى الأبعاد لمنتجات الهيئة وتصويرها بجودة عالية وبأحدث التقنيات العالمية وإنتاج أفلام دعائية وتنفيذ حملات تسويقية إلكترونية مبتكرة تناسب روح العصر والثورة الصناعية الرابعة، كما أشار إلى جانب آخر للعقد يتضمن تسجيل وحدات الهيئة العربية للتصنيع إلكترونيا بمنصات التسويق والتجارة الإلكترونية. فى سياق متصل، أعرب «التراس» عن ثقته الكبيرة فى العمالة الفنية البشرية بالعربية للتصنيع، القادرة على استيعاب أحدث التقنيات التكنولوجية المتلاحقة والتفاعل معها باقتدار وسرعة، مضيفاً: «إننا نتطلع لجنى ثمار هذا التعاون لبناء قدرات الشباب المصرى وتعميق الخبرات ومنظومة الكفاءات فى مجال التحول الرقمى وأنظمة التسويق الإلكترونى المتطورة». وأشادت الدكتورة ميناس إبراهيم متولى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمنصة إيجى جيت بوابة مصر للعالم الرقمية، بخبرات الهيئة العربية للتصنيع وتميز منتجاتها بالجودة العالية وتقدم أسعارا تنافسية عن مثيلاتها فى السوق المحلية والدولية وتمكنت من فرض علامتها التجارية الخاصة بها على الأسواق العالمية. وأشارت لأهمية التعاون مع هذه القلعة الصناعية لتعزيز كافة الجهود للرقمنة الذكية والأنظمة المدمجة وتقديم مشاريع مشتركة فى مجالات التسويق والبيع الإلكترونى والمنصات والمواقع الرقمية والتصوير والإنتاج الفنى. وأضافت: «إن منصة إيجى جيت ستوفر أفضل وأحدث حلول متخصصة فى تصميم وتنفيذ حملات التسويق الإلكترونى للترويج للإمكانيات الصناعية ومنتجات العربية للتصنيع وفقا لأحدث التقنيات العالمية من خلال تصوير ثلاثى الأبعاد لمنتجات الهيئة العربية للتصنيع لاستخدامها فى المعارض الدولية توفيرا للنفقات التى يتكلفها الشحن الدولى مع عرض المنتجات بأساليب ثلاثية الأبعاد 3D على المنصة القومية للتسويق والتجارة الإلكترونية www.eggate.com وwww.africangate.com، فضلا عن تدريب كوادر العربية للتصنيع على هذه التكنولوجيا الحديثة.