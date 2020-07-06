شكرا لقرائتكم خبر عن لجان تفتيش من «السياحة» و«الصحة» على تسكين السائحين فى فنادق الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت لجان تفتيش من وزارتى السياحة والصحة ومحافظة البحر الأحمر تسكين السائحين الأجانب الذين وصلوا من أوكرانيا وسويسرا بعدد من فنادق الغردقة الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، إذ لم ترصد أى شكاوى من النزلاء، لافتة إلى أن جميع الفنادق ملتزمة بضوابط وشروط التشغيل التى أقرّها مجلس الوزراء لمجابهة تفشى «كورونا»، فضلًا عن الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ونسبة إشغالات 50٪.

وقالت منال صلاح، مدير مكتب وزارة السياحة فى المحافظة، إنه تم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة الفيروس على السائحين بفنادق الغردقة، وتم التفتيش على مختلف إدارات الفنادق، مؤكدة أن رئيس مدينة الغردقة شكّل لجنة للمرور على عدد من الفنادق والقرى السياحية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية لمتابعة تنفيذ الإجراءات والضوابط الخاصة باستقبال السائحين.

كما أجرى أعضاء نقابة المرشدين السياحيين فى الأقصر جولة داخل معبد الأقصر بعد الاتفاق على عمل جولات متنوعة للمعالم الأثرية المنتشرة التى تمت إعادة فتحها، ولتنشيط ذاكرة المرشدين المتوقفة منذ 4 أشهر.

وقدّم محمود الطيب، وكيل مجلس النقابة الذى ترأس الجولة، محاضرة أمام مسلة معبد الأقصر بحضور أعضاء اللجنة الثقافية، تحت عنوان «قراءة نصوص مختارة بالخط الهيروغليفى.. ويوظفها المرشد السياحى فى الشرح للزوار».

وقال مصطفى رفاعى، نقيب مرشدى الأقصر، إن الجولة بدأت من معبد الأقصر بهدف الاستعداد وتشجيع الحركة السياحية ومناقشة ضوابط التعامل مع الزائرين فى ظل إجراءات الدولة للحد من تفشى «كورونا»، إذ إن جميع المرشدين العاملين فى مجال السياحة ملتزمون بالقرارات الجديدة، مشيدًا بجهود الدولة ووزارة الآثار والسياحة فى إعادة الحركة السياحية بعد توقف دام لأكثر من 100 يوم، مناشدًا فى الوقت ذاته السائحين والمواطنين كافة زيارة الأقصر دون قلق.

وفى أسوان، أشاد المحافظ اللواء أشرف عطية بالإجراءات الاحترازية والوقائية التى تم تنفيذها فى المواقع الأثرية والسياحية والفندقية، ومطارى(أسوان الدولى وأبوسمبل) ومحطة السكك الحديدية الرئيسية، بالإضافة إلى النقل السياحى، لاستقبال الأفواج السياحية الوافدة، سواء من السياحة الدولية أو الداخلية.

وأشار «عطية» إلى أن هناك تنسيقًا كاملًا مع وزير السياحة والآثار لتسخير الإمكانيات المتاحة كافة، بهدف تنفيذ هذه الإجراءات داخل المزارات الأثرية والمتاحف والمعالم السياحية وحفلات الصوت والضوء، متابعًا: «سيتم التعقيم والتطهير الدورى لهذه المواقع مع مراعاة مسافات التباعد ووضع علامات أرضية لمنع الازدحام والاختلاط، كما ستتم إعادة تشغيل حفلات الصوت والضوء بمعابد فيلة وإدفو وأبوسمبل السياحية بطاقة استيعابية 25% حفاظًا على سلامة المترددين عليها وبتخفيض 50% تشجيعًا للسياحة الداخلية، وتشمل عرضا باللغة العربية أو اللغة الأكثر عددًا فى الإقبال مع توافر أجهزة الترجمة الفورية».

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وتنتظر مطروح أولى رحلات الشارتر السياحية فى 21 يوليو الجارى، بعد أن أنهت إدارة السياحة بالمحافظة مراجعة الاشتراطات البيئية والصحية لدى مجموعة الفنادق الخاصة باستقبال أفواج هذه الرحلات من إيطاليا بمراعاة تفعيل التباعد الاجتماعى بين السياح، وارتداء الكمامات طوال الوقت فى التعامل مع المضيفين ومن يحتكون بهم من العاملين بالبازارات والمحال التجارية.