شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيدي لـ«ناصر الاجتماعي»: صرف ٢٤٧مليون جنيه لـ ١٣١ ألف عميل اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف محمد عشماوى، الرئيس التنفيذي لبنك ناصر الإجتماعي، عن صرف نحو ٢٤٧ مليون جنيه لنحو ١٣١ألف عميل من أصحاب المعاشات والمستفيدين اليوم من خلال فروع البنك بالقاهرة والمحافظات.

وأوضح، أن المستحقات المنصرفة، اليوم الأحد، شملت صرف المعاشات الشهرية لأصحابها وكذا الدفعة الأولى من متأخر العلاوات، مؤكدا أن الصرف تم من خلال الشبابيك بالفروع من خلال التيللرات أو ماكينات الصرف الآلى.

وتابع، أن سبب الزحام الشديد اليوم على فروع البنك سبب عودة العمل عقب إجازة ذكرى 30 يونيو، وذهاب البعض إلى الفروع مبكراً للإستعلام عن زيادته وصرف معاشه، وهو ما خلق زحاما غير مسبوق رغم أن تغذية الماكينات بانتظام كل ساعتين، وكذا نزول جميع الموظفين بالبنك للعمل لتعزيز ومواجهة الزحام.