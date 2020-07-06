شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء الأرصاد: طقس شديد الحرارة الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ٣ أيام المقبلة، والتي يستمر فيها الارتفاع في درجات الحرارة حتى الثلاثاء، ثم تعود لمعدلاتها الطبيعية الأربعاء.

وعن طقس غداً الاثنين يتوقع خبراء الأرصاد الجوية طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً معتدل على معظم الأنحاء لطيف على السواحل الشمالية.

وهناك شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، والرياح نشطة على السواحل الشرقية وجنوب سيناء.

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 80 – 35 )، السواحل الشمالية ( 86– 45 )، شمال الصعيد ( 65– 25 )، وجنوب الصعيد ( 35 – 18 ).

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «36 – 25»، الإسكندرية «31 – 24»، قنا «40- 26»، الأقصر «40– 26»، أسوان «41 – 27».

أما بعد غدً الثلاثاء فيسود طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشمالية الشرقية.

والرياح معتدلة على معظم الأنحاء.

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وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون: القاهرة الكبرى «39 – 25»، الوجه البحرى «39 – 25»، السواحل الشمالية الغربية «33 – 23»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «31– 24»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «39 – 29»، شمال الصعيد «40 – 27»، جنوب الصعيد «42 – 28» درجة مئوية.

أما الأربعاء القادم فيسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى، مائل للحرارة على الوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

والرياح معتدلة تنشط أحياناً على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون: القاهرة الكبرى «35 – 25»، الوجه البحرى «35 – 25»، السواحل الشمالية الغربية «30 – 23»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «30 – 24»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «38 – 29»، شمال الصعيد «38 – 26»، جنوب الصعيد «42 – 28» درجة مئوية.