السفير الأمريكى: نعارض التدخل الأجنبى فى ليبيا.. وأمن مصر مهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جوناثان ر. كوهين السفير الأمريكى بالقاهرة إن مصر لا تمثل فقط الشرق الأوسط بل هى مرتبطة أيضا بأفريقيا كاملة، وأضاف أن الولايات المتحدة تعارض جميع أنواع التدخلات الأجنبية فى ليبيا وتدعو إلى اللجوء للمفاوضات تحت رعاية الناتو للتوصل إلى حل، كما أكد أن أمريكا تصر على وقف إطلاق النار هناك.
وقال إن الدبلوماسية هى الحل الأمثل وأن الولايات المتحدة تأخذ موقفا قويا لدعم المفاوضات.
وعن سؤاله عن دعم أمريكا لإعلان الرئيس السيسى بشأن التدخل العسكرى إذا تمت السيطرة على سرت من قبل قوات خارجية، قال كوهين إن كل ما يستطيع قوله إن الولايات المتحدة تقدر الأمن المصرى وترفض التدخل فى ليبيا.
وشغل السفير كوهين منصب مندوب بلاده لدى الأمم المتحدة بالإنابة فى الفترة من 1 يناير 2019 حتى 10 سبتمبر 2019 وذلك عقب أن شغل منصب نائب مندوب الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة.
كما شغل منصب نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية واليوروآسيوية، والذي يغطي قبرص واليونان وتركيا، كما خدم كنائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في العراق، وشغل كوهين أيضاً منصب نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بالإنابة في فرنسا بعد أن خدم كوزير مستشار للشئون السياسية هناك. كما شغل أيضاً منصب نائب رئيس البعثة في السفارة الأمريكية في قبرص ومستشار للشئون السياسية العسكرية في السفارة الأمريكية في إيطاليا.
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