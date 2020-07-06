شكرا لقرائتكم خبر عن جوثان كوهين: الولايات المتحدة استثمرت فى البنية التحتية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جوثان كوهين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية في مصر، إن مصر تمتلك عددا كبيرا من السفن التابعة للجيش المصري التي تقوم بحماية المياه الإقليمية والطائرات العسكرية هي نتاج ما أطلق عليه الاستثمار في الجيش، وعن سؤاله عن الأصوات القادمة من الكونجرس الأمريكي التي تعارض التعاون العسكري قال كوهين إن الولايات المتحدة استثمرت في الجيش وفى الحياة الاجتماعية.

وتحدث عن أعمال حفظ الآثار مثل الأهرامات وأبو الهول بعد تعرضها للمياه الجوفية، بالإضافة للتعاون في مشاريع البنية التحتية. وكان السفير جوثان كوهين قد أدى اليمين كسفير مفوض فوق العادة إلى جمهورية مصر العربية في 14 نوفمبر 2019.

وشغل السفير كوهين منصب مندوب بلاده لدى الأمم المتحدة بالإنابه في الفترة من 1 يناير 2019 حتى 10 سبتمبر 2019، وذلك عقب أن شغل منصب نائب مندوب الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة.

كما شغل منصب نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية واليوروآسيوية، والذي يغطي قبرص واليونان وتركيا، كما خدم كنائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في العراق، وشغل كوهين أيضاً منصب نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بالإنابة في فرنسا بعد أن خدم كوزير مستشار للشئون السياسية هناك. كما شغل أيضاً منصب نائب رئيس البعثة في السفارة الأمريكية في قبرص ومستشار للشئون السياسية العسكرية في السفارة الأمريكية في إيطاليا.