أسقف نجع حمادى: تدريب الكشافة على الإجراءات الاحترازية تمهيدًا لفتح الكنائس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي مساء اليوم بالآباء كهنة الإيبارشية وذلك عبر تطبيق زووم من مقر المطرانية بنجع حمادى حيث اطمأن على الآباء الكهنة والخدمة بمختلف مراكز الإيبارشية.
بدأ الأسقف كلمة الاجتماع بتقديم التعزية لمجمع الآباء الكهنة في رحيل القمص باخوميوس فؤاد كاهن كنيسة القديس مار يوحنا الحبيب بنجع حمادى الذى قضى 40 عامًا بخدمة الكهنوت بمدينة نجع حمادى وعانى خلال الفترة الماضية من تعب المرض قبل أن يصاب موخرًا بفيروس كوفيد-19 ويرقد على رجاء القيامة.
استعرض الأسقف أيضًا خلال الاجتماع توصيات اللجنة الدائمة للمجمع المقدس من حيث الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها حين عودة الصلاة بالكنائس وفتحها للمصلين جزئيًّا.
فيما قدم الدكتور صموئيل متياس عرض "باوربوينت" عن كيفية تطبيق الأمانة العامة للكشافة لتعليمات وتوصيات اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بحضور عدد من قادة الكشافة بإيبارشية نجع حمادى وذلك للتدريب على هذه الإجراءات وقياس جاهزية الكنائس لتطبيق تلك التعليمات، واختتم اللقاء بعدد من الأسئلة فى هذا الإطار.
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