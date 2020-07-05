شكرا لقرائتكم خبر عن آخرهم رجاء الجداوي.. مشاهير في الفن والرياضة والسياسة رحلوا بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

منذ ظهوره لأول مرة في مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي، لم يفرق مرض كوفيد 19 الناتج عن فيروس كورونا المستجد بين ضحاياه، وأصاب عددا كبيرا من المشاهير في العديد من المجالات، وآخرهم الفنانة رجاء الجداوي في مستشفى عزل أبوخليفة في الإسماعيلية، بعد 43 يوما من الصراع مع المرض.

وأصيبت الفنانة القديرة رجاء الجداوي بفيروس كوورنا نهاية مايو الماضى، وتلقت علاجا مكثفا، وخضعت لجرعات من بلازما دم المتعافين من الفيروس، لكن المسحات التي أجريت لها للكشف عن المرض ظلت إيجابية لـ4 مرات متتالية، حتى أعلنت ابنتها الوحيدة أميرة مختار وفاتها، فجر الأحد، عن 82 عامًا.

واستطاع كورونا أن يحصد أرواح عدد من المشاهير عالميًا في مجال الفن، ومنهم: المخرج السينمائي الصيني تشانج كاي، الذي توفي 14 فبراير الماضي، ليلحق بوالديه بعد وفاتهما بالمرض نفسه، كما توفي الممثل جاي بندكت عن 68 عاما بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا.

وتوفيت الممثلة لي فييرو عن 91 عاما بعد إصابتها بفيروس كورونا، وهي الممثلة التي قامت ببطولة فيلم «الفك المفترس»، ثم الممثلة هيلاري هيث عن 74 عاما، والمذيعة ماريا ميركادر، العاملة بشبكة CBS، والممثل آلان غارفيلد عن عمر 80 عاما،- وتوفى أيضا الممثل مارك بلوم، عن عمر 69 عاماً بعد إصابته بكورونا.

ورحلت الممثلة الإيطالية لوسيا بوسي عن عمر 89 عاما بسبب كورونا، وتوفى الممثل تيرينس مكنيللي عن عمر 81 عاما بالمرض نفسه.

وفي مجال الطب، رحلت العديد من الأسماء البارزة، ومنها: الطبيب الصيني لي وين ليانج، الذي يعتبر أول من اكتشف كورونا، وحاول أن يحذر الآخرين منه، وذلك 6 فبراير الماضي، كما توفي مدير مستشفى ووهان، ليو تشي مينج، بكورونا بعد احتفاله بعيد ميلاده الـ51 بأيام قليلة.

وفي عالم الموسيقى، توفي الأمريكي إليس مارساليس، الذي يعتبر أهم موسيقيي الجاز في الولايات المتحدة إثر إصابته بكورونا، وتوفي عازف الساكسوفون الكاميروني الشهير مانو ديبانغو في فرنسا عن 86 عاما، كما رحل نجم الروك الأمريكي آلان ميريل عن 69 عاما بسبب كورونا.

وتوفى المنتج الموسيقي الأمريكي آدم شليسنغر عن عمر 52 بسبب كورونا، وكذلك المغني جوي ديفي، والمغني جون براين عن 73 عاما.

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وفي عالم الرياضة: توفى الرئيس السابق لنادي مارسيليا، السنغالي باب ضيوف، عن 68 عاما إثر إصابته بالفيروس في 31 مارس الماضي، كما توفي الرئيس السابق لنادي ريال مدريد لورينزو سانز في 21 مارس عن 76 عاما. كما رحل الملاكم المغربي السابق محمد بوكنيون عن عمر 38 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا.

ومن الشحصيات العامة والسياسيين، توفي رئيس الكونغو برازافيل الأسبق، جاك يواكيم يومبي أوبانغو، عن 81 عاما، كما رحل الوزير السابق والشخصية البارزة في اليمين الفرنسي، باتريك ديفيجيان، بعد إصابته بفيروس كورونا، وتوفيت الأميرة الإسبانية ماريا تيريزا عن 86 عاما بفيروس كورونا.