شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 3 مزارع سمكية مخالفة على مساحة 50 فدان جنوب بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد حملاتها بمنطقة الجنوب تنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بتكثيف حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
واسفرت الحملة، التي قادها أحمد زغلف رئيس حي الجنوب، عن إزالة ٣ مزارع سمكية مخالفة على مساحة ٥٠ فدان غرب طريق المعاهدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين عليها، والتحفظ على جميع المعدات والأدوات المستخدمة داخل تلك المزارع المخالفة.
وشدد محافظ بورسعيد على أنه لن يتم السماح مطلقًا بالاستزراع السمكي، موجها باستمرار حملات إزالة المزارع السمكية المخالفة والتعامل معها بكل حزم وقوة.
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