شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان أكبر مُعمر مصاب بكورنا في دمنهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيع المئات من أسرة وأهالى قرية الصفاصيف بمركز دمنهور في محافظة البحيرة، جثمان الحاج إبراهيم عبدالرحمن العطار، 106 سنة، أكبر مُعمِّر أصيب بفيروس كورونا في مصر، والذى توفى بعد نقله لغرفة العناية المركزة بمستشفى دمنهور التعليمي.

وقال حفيده محمد العطار، إن جده العطار هو من مواليد شهر أغسطس من عام 1914، وأنجب 8 أولاد من زوجته الوحيدة التي لم يتزوج غيرها، ويبلغ عدد أفراد أسرته من الأبناء والأحفاد وأحفاد الأحفاد يصل إلى أكثر من 120 شخص.

وأشار إلى أنهم يقيمون بقرية الصفاصف التابعة لمركز دمنهور، وأن جده كان معزولا في المنزل بعد إصابته بالفيروس، إلا أنه تم نقله إلى المستشفى بعد ظهور مشاكل في التنفس عليه، وتم حجزه بمستشفى دمنهور التعليمى.