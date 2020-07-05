شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية تسجل 31 إصابة جديدة و6 حالات وفاة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة القليوبية، الأحد، 31 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3 حالات آخرى محولة من مستشفيات خارج المحافظة و5 حالات وفاة.

وكشفت التقارير الرسمية لمديرية الصحة، أن مركز ومدينة بنها سجل أعلى معدلات في الإصابة على مستوى المحافظة، بينما لم تسجل مدن قليوب وقها والعبور وشبين القناطر أي حالات إصابة جديدة.

وجاءت خريطة الإصابات كالتالي: مركز ومدينة بنها 12 حالة جديدة، وشبرا الخيمة غرب وشرق 3 حالات إصابة ومركز ومدينة طوخ 6 حالات إصابة والخانكة 3 حالات وكفر شكر 5 حالات، والقناطر الخيرية حالتين.