شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تكشف أسباب الزحام أمام مكاتب البريد والبنوك لصرف المعاشات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الزحام الشديد أمام البنوك ومكاتب البريد بسبب الإجازات التي كانت مطلع الشهر الحالي.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن أعداد المواطنين تضاعفت اليوم الأحد، خلال صرف أموالهم على غير المتوقع.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن التحول من الصرف اليدوي إلى الميكنة يستغرق وقتًا وجهدًا.

وأوضحت أنه تم تشكيل غرفة عمليات لتفادي الزحام الشديد أمام البنوك ومكاتب البريد، مؤكدة أن المواطنين تذمروا عندما تم إجبارهم على ارتداء الكمامات، وأن معظمهم يخلع الكمامة فور دخوله .

وأردفت أنه تم حتى الآن صرف أكثر من 300 مليون جنيه من بنك ناصر الاجتماعي، بينما بلغ ما تم صرفه في التأمينات والمعاشات 3 مليارات جنيه في أقل من 5 أيام.

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