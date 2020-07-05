شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج: صرف منحة 400 جنيها لمدة 3 شهور للموقوفين من معاش «تكافل وكرامة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، إنه تم البدء في صرف منحة لمدة 3 شهور للمواطنين الموقوفين والمرفوضين من معاش «تكافل وكرامة» بالمحافظة، وعددهم 2432 مواطنا بقيمة 400 جنيها لكل مواطن.

وأوضح المحافظ- في تصريح له اليوم – أن المنحة يتم صرفها بالتعاون بين وزارة التضامن الإجتماعي، وبرنامج الغذاء العالمي، لإعانة المواطنين خلال هذه الفترة، نظرا لما تمر به البلاد بسبب تداعيات أزمة فيروس «كورونا المستجد»، موجها الشكر للدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعى على تلك المبادرة الطيبة.

وأكد المحافظ، أن الدولة حريصة على رعاية أبنائها وتوفير الدعم اللازم لهم في وقت الأزمات، معربا عن تقديره لكافة الجهات المعنية التي أسهمت بدورها في توصيل الدعم اللازم إلى المواطنين المستحقين، والتى تطلبت تضافر جميع الجهود والعمل بروح الفريق.

ومن جانبه، أوضح محمد عبدالسلام، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بسوهاج، أنه تم إرسال رسالة إلكترونية للأسر المستهدفة من خلال قواعد البيانات، لافتا إلى أن الأسر التي وصلت إليهم تلك الرسالة يجب عليهم التوجه لمنفذ «فوري» للصرف بالكود السري الخاص بكل رسالة.

وأضاف عبدالسلام، أن المنحة تصرف في الأسبوع الأخير من شهر يوليو وأغسطس لنفس العملاء دون تغيير، وبالنسبة للدفعة الأولى (يونيه) سيتم استئناف الصرف للمتبقي من العملاء الذين لم يتمكنوا من الصرف لمدة عشرة أيام بداية من اليوم الأحد الموافق 5 يوليو الجاري، مشيرا إلى أن الصرف سيكون بالرقم القومي من منافذ «فوري» على مستوى الجمهورية، وليس بالكود ولا رقم الموبايل.

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