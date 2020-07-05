شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري: نتمنى أن يكون لدى إثيوبيا إرادة سياسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن مصر لديها إرادة سياسية للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة، وتابع:«مصر لا تأخذ نصيب الأسد في مياه نهر النيل كما تدعى إثيوبيا، لدينا إرادة سياسية للوصول إلى اتفاق ونتمنى من الآخرين أن يكون لديهم إرادة سياسية».

وأضاف «عبدالعاطى»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن مصر لم تعترض على السدود التي اقامتها إثيوبيا ودول حوض النيل، على نهر نيل سابق كونها كانت بهدف التنمية إلى جانب أن مصر تريد التنمية والنهوض لدول حوض النيل.

وأكد وزير الرى، أن كفاءة مصر في استخدام المياه تصل لـ90%، دوريات عالمية ومنظمات الأمم المتحدة، وعلى الجميع أن يعلم ذلك، وتابع:«لابد أن نوضح ذلك للداخل الإثيوبى واللى عنده أرقام غير كدا يطلع ويتحدانى».

ولفت الوزير، إلى أن مصر لديه مشكلة في المياه، على خلاف إثيوبيا التي لديها وفرة في المياه ولكن لديها أزمة في إدارة هذه المياه، مشدداً على أن مصر قدمت لإثيوبيا خطط بديلة للتنمية وتوليد الكهرباء.