شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري: من الصعب أننا نقول توصلنا لاتفاق في سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، إنه من المبكر أن نقول بوجود نتائج للمفاوضات التي تجريها مصر مع الجانب الإثيوبى، بشأن سد النهضة، وتابع:«صعب أننا الآن نقول وصلنا لشئ أو حل ومازلنا نستكمل المفاوضات حتى يوم 11 يوليو».

وأضاف «عبدالعاطى»خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، قائلاً:«نتفاوض لآخر لحظة وسنقف عن نتائج المفاوضات في نهاية الأمر ..نريد الوصول إلى اتفاق على الملئ والتشغيل».

ولفت وزير الرى، إلى أن مصر تعد أكثر بلد جافة على مستوى العالم، وتعتمد على نهر النيل بنسبة97%، وتابع:«اعتمادنا على نهر النيل اعتماد كامل، كون 95% من الأراضى المصرية صحراء».

وأشار الوزير، إلى أن مصر قد توصلت إلى اتفاق شبه نهائى مع الجانب الإثيوبى، في وشنطن، وتابع:«توصلنا إلى اتفاق في واشنطن ووقعنا بالأحرف الأولى، ولكن إثيوبيا قالت سنطرح الأمر للنقاش المجتمعى، وفى نهاية الأمر رفضوا الاتفاق».