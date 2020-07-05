شكرا لقرائتكم خبر عن «المصرف المتحد» يمنح الصحفيين 3 خدمات جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، على استخراج بطاقات ائتمان للصحفيين بضمان بدل التكنولوجيا ويبلغ الحد الأدنى عشرة آلاف جنيه إلى عشرين ألف جنيه وهي بطاقات مشتريات.

وقال محمد خراجة، وكيل نقابة الصحفيين، إن المصرف المتحد وافق على تركيب ماكينة صراف آلي بداخل مبنى النقابة بجوار ماكينة البنك الاهلي يأتي هذا خدمة للسادة للصحفيين والبعد عن تزاحم الفروع.

وأضاف: أن المصرف المتحد وافق على توفير عدد 64 فرصة تدريب لأبناء الزملاء الصحفيين من طلبة كليات التجارة والحقوق خلال فترة الصيف 2020 على أن يتم تقديم الطلبات لدى نادر سعيد بالدور الأول بنقابة الصحفيين، على أن تكون الأوراق المطلوبة شهادة قيد بالعام الدراسي الحالي وصورة البطاقة الشخصية.