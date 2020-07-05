شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدثة باسم بريطانيا بالشرق الأوسط تعزي الشعب العربي في وفاة رجاء الجداوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط، روزي دياز، الفنانة رجاء الجداوي التي وافتها المنية صباح اليوم.

وكتبت على حسابها على تويتر: «إن فيروس ‫كورونا لم ينجلي ولا تزال الأخبار تتوافد حول الأرواح التي يحصدها كل يوم، ولعلّ آخرها، خبر وفاة الفنانة القديرة ‫رجاء الجدواي الذي أحزنني كثيراً خاصة وأنا أقرأ التغريدات الحزينة التي تتحدث عنها».

واختتمت بقولها: «تعازي لعائلة الفقيدة ولجميع العرب، ولاسيما الشعب المصري».

كانت الراحلة قد أصيبت بفيروس كورونا وتم نقلها من القاهرة إلى مستشفى أبوخليفة في 24 مايو الماضي يوم عيد الفطر المبارك، وظلت تخضع للعلاج طوال 43 يوما، تم خلالها حقنها بالبلازما والحصول على أربع مسحات منها أكدت جميعها إيجابيتها للفيروس، الأولى بعد 4 أيام من وصولها المستشفى، والثانية بعد تلقيها البلازما، والثالثة قبل أسبوعين، والرابعة قبل يومين من وفاتها.

وولدت الراحلة في حي المحطة الجديدة بالإسماعيلية في 6 سبتمبر 1938 وتلقت تعليمها في مدرسة الفرنسيسكان بالقاهرة، وعملت مترجمة بإحدى الشركات الإعلانية، وتم اختيارها ملكة جمال مصر في العام 1958 وتزوجت من الراحل حسن مختار، مدرب حراس نادي الإسماعيلي في السبعينيات، والذي توفي في 5 مارس 2016، ولها ابنة وحيدة هي أميرة، وحفيدة وحيدة هي روضة.

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