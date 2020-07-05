شكرا لقرائتكم خبر عن «هل تصل للسجن 300 سنة؟».. خبير قانوني يكشف العقوبة المحتملة لـ«متحرش الجامعة الأمريكية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور حسنين عبيد، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، عن العقوبة المحتمل توقيعها على الشاب المعروف إعلاميًا بـ«متحرش الجامعة الأمريكية»، حال ثبوت التهم المنسوبة إليه بالتحرش واغتصاب عدد من الفتيات.

وقال «عبيد» في مداخلة لبرنامج «حضرة المواطن» على قناة «الحدث اليوم»: «هذه الجريمة تعتبر جناية عقوبتها من 3 إلى 15 سنة، ونظرًا لتعدد الفتيات فهذه ليست جريمة واحدة، وبالتالي يعتبر هناك تعدد للجرائم وفي هذه الحالة سيتم التعامل مع كل قضية منفصلة بذاتها».

أضاف: «إذا افترضنا أن القضاء حكم بالحد الأدنى من العقوبة في كل قضية إذا تم إثباتها وهو الثلاث سنوات، فليس من المنطقي أن يكون الحكم النهائي بـ300 سنة سجن، ولكن هناك حد أقصى للعقوبات في هذه الحالة، والحد الأقصى لعقوبة السجن هو 20 سنة، ولكن السجن المشدد فهو المؤبد، أما عقوبة السجن لمدة 25 سنة المتعارف عليها هي تعبير غير قانوني وليس له وجود».

تابع: «التحقيق في يد أمينة وهي النيابة العامة، فإذا لم يتم تقديم الدليل القاطع على إدانة المتهم، فسوف يحصل على براءته»، مشيرًا إلى أن المحكمة لا تتأثر بالإعلام، إذ تستند المحكمة على تعبير مشهور يسمى «ما هو ثابت في الأوراق».

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