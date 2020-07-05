شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: الاعتماد على تطعيم الإنفلونزا لتقليل المخاطر حال حدوث موجة ثانية لكورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجموعة الطبية؛ لمتابعة الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا ،بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمدادوالتموين الطبي، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية.
وأشارت وزيرة الصحة خلال الإجتماع إلى أن الدولة تسعى للتوسع في تطعيمات الإنفلوانزا الموسمية، حيث سيتم الاعتماد على استراتيجية تطعيم اللإنفلونزا للفئة الأكثر عرضة للإصابة، لتقليل المخاطر حال حدوث موجة ثانية، مع بناء البنية التحتية والخبرة الفنية المطلوبة لتلقيح الملايين من الناس ضدالفيروس التاجي، بمجرد توفر هذه اللقاحات.
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