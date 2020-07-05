شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الوفد يعلن عدم ترشحه لانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، عدم ترشحه في انتخابات مجلس الشيوخ أو النواب أو أي منصب، قائلا: «ليس لدي أي مأرب».

جاء ذلك خلال افتتاحه مقر جديد لحزب الوفد في مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، مساء اليوم الأحد، بحضور قيادات الوفد.

وأوضح أبوشقة أن حزب الوفد عندما يتحرك فإنه يتحرك من أجل مصر، قائلا: «هذه المرحلة فرصة ذهبية حقيقية ونحن أمام قانون الهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس وطني والمادة 5 من الدستور، فلابد أن تتكاتف كل القوى السياسية والحزبية لنضع خارطة طريق حقيقية لمصر، ولا أقول هذا الكلام لغرض أو هوى».