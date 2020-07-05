شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يستعرض أهداف مشروع مكون الألبان «SASME» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام، اليوم الأحد، الدكتور عبدالرشيد غانم منسق مكون الألبان بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور الدكتور سيد عوض وكيل الطب البيطري بالمنوفية.

وتم خلال الاجتماع إستعراض أهداف مشروع مكون الألبان (SASME) لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي، والذي يهدف إلى توفير فرص عمل وزيادة الدخل في المناطق الريفية، وتقديم الدعم الفني لمزارع انتاج الألبان الصغيرة والمتوسطة، وكذا تقديم الدعم الفني لمصنع الأجبان ومراكز تجميع الألبان وتأهيلها للاعتماد حسب نظم الجودة، وإنتاج ألبان معبئة ذات جودة عالية من الحليب البقري والجاموسي دون أية اضافات من اللبن المجفف.

وأفاد الدكتور عبدالرشيد غانم بأن المشروع يستهدف دعم إنتاج الألبان عبر مراحلها المختلفة بدءاً من تربية ورعاية الماشية مروراً بعمليات الحلب والفحص والتجميع والنقل والإنتهاء بعمليات التصنيع والتسويق، وكذا تقديم الدعم الفني لأصحاب المزارع من أجل تحسين وتطوير جودة المنتج من خلال الرعاية البيطرية، والتلقيح الصناعي بسلالات عالمية، التدريب وإدخال النظم الحديثة في الادارة المزرعية لرفع المستوي إلى المزرعة النظامية، مشيراً إلى ترقيم الحيوان بأرقام إلكترونية بنظام خاص يعمل على إعطاء كافة البيانات الخاصة بالحيوان من (تحصين، حالة صحية، إنتاجية وغيرها)، مؤكداً بأنه تم ترقيم 6700 حيوان على مستوي المحافظة.

كما أضاف الدكتور سيد عوض بأنه يوجد 140 وحدة بيطرية بنطاق المحافظة وتم إضافة 18 نقطة بيطرية أخرى بالمناطق النائية لتقديم خدمات الكشف والمشورة البيطرية بالمجان وتوعية المزارعين بأساليب تحسين وجودة المنتجات وإنتاج الألبان ذات جودة عالية هذا بالاضافة إلى دعم معمل بحوث صحة الحيوان الاقليمي بالمنوفية بأحدث الأجهزة التشخيصية، وجاري تطوير 5 مراكز لتجميع الألبان بنطاق المحافظة.

ومن جانبه أشاد محافظ المنوفية برؤية مشروع مكون الألبان (SASME) لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي، مقدماً الدعم الكامل والاهتمام بمراكز تجميع الالبان لضمان جودة الألبان.

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