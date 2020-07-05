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أردوغان أخطر من كورونا.. أبرز المشاهد فى تظاهرات ليبيا ضد غزو تركيا.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظاهر آلاف الليبيين فى مظاهرات حاشدة، اليوم الأحد، وذلك فى عدد من مدن المنطقة الشرقية والجنوبية والوسطى، لإعلان الجهاد ضد العدوان التركى على الأراضى الليبية، وذلك بالتزامن مع الضربات العسكرية التى تلقتها أنقرة اليوم فى ليبيا، مع الهجوم على القاعدة الجوية بالوطية وتدمير منظومة دفاع جديدة كان وزير الدفاع التركى قد أعلن عن نصبها هناك قبل يومين.

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وحمل المتظاهرون الليبيون صورًا للمشير خليفة حفتر، ولافتات مؤيدة للجيش الوطنى الليبى، الذى يخوض حربا لتطهير الأراضى الليبية، من المليشيات التابعة لحكومة الوفاق، والمدعومة من تركيا بمرتزقة وجنود وسلاح.

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وانتشرت في شوارع المدن الشرقية والوسطى والجنوبية لافتات عملاقة تندد بالاحتلال التركي الغاشم في ليبيا، وتؤكد رفض الشعب الليبي لهذا العدوان، الذي تسعى من خلاله تركيا لنهب ثروات البلاد وخيراتها.

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