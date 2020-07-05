شكرا لقرائتكم خبر عن تحطم طائرة مدنية على طريق للسيارات فى المكسيك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعى، لقطات تظهر طائرة مدنية كبيرة سقطت على طريق للسيارات فى ولاية كينتانا رو المكسيكية. وتظهر مقاطع الفيديو التى تم تصويرها من قبل أحد السيارات، طائرة مدنية كبيرة تقف فى وسط طريق للسيارات، وتخرج منها النيران، وذلك وفق "روسيا اليوم". ونشر قائد شرطة الولاية ألبيرتو كابيلا على حسابه في "تويتر" لقطات تظهر الحريق الذي اندلع في هيكل الطائرة جراء تحطمها، مشيرا إلى أن الطائرة المنكوبة استخدمت على الأرجح لممارسة أنشطة غير قانونية وفتحت الجهات الفدرالية المختصة تحقيقا في الحادث، ولم يتضح بعد ما إذا كان الحادث أسفر عن سقوط قتلى أو جرحى.

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