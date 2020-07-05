شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأمريكي: هدفنا تعزيز قدرات مصر فى مكافحة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال السفير الأمريكى لدى القاهرة، جوثان كوهين، إنه سيسعى خلال فترة عمله إلى تعزيز العلاقات المصرية الأمريكية، مشيرًا إلى أن تلك العلاقات قوية بالفعل.

وأضاف كوهين في حوار مع الإعلامية لميس الحديدى على قناة العربية الحدث إن بلاده تهدف إلى تعزيز قدرات مصر فى مكافحة الإرهاب.

وأشار السفير إلى أنه يعمل بالسلك الدبلوماسي منذ 35 عامًا، إلا أن العمل في مصر يظل مختلف، وذلك لأهمية العلاقات بين القاهرة وواشنطن.

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وأضاف أنه وصل القاهرة قبل ظهور كورونا بأربعة أشهر، ما مكنته من تفقد العديد من معالمها بشكل كبير، بخلاف زيارة شرم الشيخ والإسكندرية وأسوان.

كان السفير جوثان كوهين قد أدى اليمين كسفير مفوض فوق العادة إلى جمهورية مصر العربية في 14 نوفمبر 2019.

وشغل السفير كوهين منصب مندوب بلاده لدى الأمم المتحدة بالإنابه في الفترة من 1 يناير 2019 حتى 10 سبتمبر 2019 وذلك عقب أن شغل منصب نائب مندوب الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة.

كما شغل منصب نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية واليوروآسيوية، والذي يغطي قبرص واليونان وتركيا، كما خدم كنائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في العراق، وشغل كوهين أيضاً منصب نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بالإنابة في فرنسا بعد أن خدم كوزير مستشار للشئون السياسية هناك. كما شغل أيضاً منصب نائب رئيس البعثة في السفارة الأمريكية في قبرص ومستشار للشئون السياسية العسكرية في السفارة الأمريكية في إيطالي