شكرا لقرائتكم خبر عن أعلى 3 شهادات إدخار فى مصر بعد ثبيت الفائدة فى برنامج "الاقتصاد ببساطة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول برنامج "الاقتصاد ببساطة" الذى يقدمه أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بـ"الخليج 365" ويذاع على صفحة الجريدة على "فيس بوك" فى حلقته اليوم الأحد ، بعد تثبيت سعر الفائدة من البنك المركزى إيه هى أعلى 3 شهادات ادخار موجودين فى مصر ممكن تحط فيها فائض الفلوس اللى معاك وأسعار الفائدة وإزاى تاخدها كل 3 شهور أو كل شهر .

قال يعقوب إن البنك المركزى يعقد اجتماع لجنة السياسات النقدية كل شهر ونص وهذة اللجنة تنظر على أرقام التضخم وأرقام السيولة على الاقتصاد المصرى ومستويات الفائدة وكل المؤشرات الاقتصادية العالمية لكى تأخذ قرارها الخاص برفع الفائدة أو تثبيتها أو خفضها والبنوك تعقد بعدها اجتماعات وتشوف سعر الفائدة تحرك فى ضوء الرفع أو الخفض أو تقوم بالتثبيت مع قرار البنك المركزى .

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وهناك 3 شهادات مهمة يتم طرحهم من البنك الاهلى وبنك مصر متابعة العائد بنسبة 15% لمدة سنة ، والفائدة لها 15 ألف جنية على مدار سنة كاملة ثابتة شهرية طول مدة السنة ، وقيمتها 1250 جنية فى الشهر ويتم وضعها فى الحساب على مدار الـ 12 شهر ، وفيه شهادة أخرى 14% مدتها سنيتن ، وشهادة ثالثة 12.5% ومدتها 3 سنوات ، وهناك شهادات أخرى متغيرة العائد وترتفع وتنخفض قيمتها مع الفائدة التى يحددها البنك المركزى نفسه ، والبنك المركزى ثبت سعر الفائدة خلال الأيام الماضية عند 9.15% سعر الايداع ، و10.15% سعر الاقراض والتثبيت يعنى أن هذة الشهات لاتزال كما هى مطروحة عن طريق البنك الأهلى المصرى وبنك مصر .

وأشترى هذه الشهادة عن طريق فروع البنكين أو عن طريق الموقع الالكترونى للبنك ، وأحدد القيمة الشرائية لشهادات الادخار وأحدد قيمتها وأضغط طلب الشراء ويتم تنفيذ الطلب من ثانى يوم عمل وحساب الفائدة 15% على مدار العام ، ومصير هذة الشهادات لاتزال مستمرة وبسهولة ، ومن الممكن أن أشتريها من خلال call centre للبنك نفسه ، أو شرائها من خلال الموظف الذى أتعامل معه فى البنك أو من خلال الموبايل انترنت .

والشهادات مستمرة فترة العائد بشكل منتظم 15% على سنة أو 14% على سنتين أو 12.5% على 3 سنين ، ومن الممكن أن أطلع على حركات كارت الائتمان الخاص بى عن طريق خدمة الانترنت البنكى الخاصة بالبنك الذى أتعامل معه .

ويرعى برنامج "الاقتصاد ببساطة"، البنك الأهلى المصرى، ويستهدف البرنامج تسليط الضوء وعرض للقضايا الاقتصادية بأسلوب مبسط يساعد المواطن المصرى فى اتخاذ القرارات اليومية ودعم توجهه الاستثمارى.