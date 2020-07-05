شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار نتنياهو: السلطات الصحية الإسرائيلية فقدت السيطرة على كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي لمكافحة فيروس كورونا البروفيسور إيلي واشسمان، أن السلطات الصحية الإسرائيلية فقدت السيطرة على فيروس كورونا. ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي لمكافحة فيروس كورونا: "فقدنا السيطرة على الفيروس"، محذرا من أن عدد المرضى في حالة خطرة سيرتفع خلال الأسابيع الثلاثة القادمة من 86 الآن حتى 300، إذا لم تمض الحكومة في إعادة تشديد الإجراءات الرامية إلى كبح جماح الوباء.

وتابع مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي لمكافحة فيروس كورونا: "سيصل هذا الرقم إلى 1200 شخص، ما سيمثل ضغطا خطيرا على نظام الرعاية الصحية في إسرائيل، مطالبا الحكومة على منع التجمعات التي يزيد عدد المشاركين فيها عن 20 شخصا، محذرا من أنه إذا فشلت الحكومة في التصرف على وجه السرعة الآن فإن تل أبيب ستضطر لإعادة فرض نظام الإغلاق الشامل في غضون الأسبوعين القادمين.

ووصف مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي لمكافحة فيروس كورونا جائحة كورونا بأنها "أسوأ أزمة مدنية تواجهها إسرائيل في تاريخها"، مناشدا الجيش لترؤس هيئة جديدة مشتركة بين الوزارات لاحتواء الأزمة.