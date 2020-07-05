شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: القاهرة ما زالت تحتل المرتبة الأولى في أعداد إصابات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع المجموعة الطبية اليوم الأحد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، آخر مُستجدات الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن الأسبوع الأخير شهد تراجعًا في معدل الإصابات، مقارنة بالأسابيع الأربعة لشهر يونيو المنقضي، لافتة إلى أن محافظة القاهرة ما زالت تحتل المرتبة الأولى من حيث أعداد الإصابات.

وأوضحت الوزيرة أن المتابعة مستمرة من جانب الدولة، لتقييم الموقف أولأً بأول، وتحليل الأرقام الخاصة بإنتشار الوباء وأعداد الحالات،ليكون ذلك هو الفيصل في اتخاذ الإجراء الوقائي اللازم فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة، لافتة إلى أن كل قرار يتخذ يكون مرتبطاً بأعدادالحالات والوفيات في كل محافظة ومعدلات الوفاة، وفي حالة حدوث انتكاسة في محافظة تعود إلى مرحلة الإجراءات المشددة.