شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء أبو شقة يعلن عدم ترشحه لانتخابات المجالس النيابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، عدم ترشحه لأى من مجلسى النواب والشيوخ أو أى منصب، قائلا: "ليس لدى أى مأرب"، جاء ذلك خلال افتتاحه مقر جديد لحزب الوفد فى مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، مساء اليوم الأحد، بحضور قيادات الوفد.

وأوضح أبو شقة أن حزب الوفد عندما يتحرك فإنه يتحرك من أجل مصر، قائلا: "هذه المرحلة فرصة ذهبية حقيقية ونحن أمام قانون الهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس وطني والمادة 5 من الدستور فلابد أن تتكاتف كل القوى السياسية والحزبية لنضع خارطة طريق حقيقية لمصر، ولا أقول هذا الكلام لغرض أو هوى".

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ولفت أبو شقة إلى أنه مازال المتربصون فى الداخل والخارج ومازالت حرب الجيل الرابع قائمة بالمؤامرات والدسائس والحرب بالوكالة والسوشيال ميديا وكل هذا يجب أن يضعه المواطن المصرى الذى يمتد بتاريخه إلى 7 آلاف عام فبنى الأهرام وتصدى للهكسوس وشق النيل وكنا أمام المغول عندما تحطمت على حدود مصر.

ولفت أبو شقة إلى أن مصر عندما أتت الحملة الفرنسية كانت صلابة المصريين التى تصدت لجميع هؤلاء بإرادة حقيقية فعلت المعجزات كما حدث فى عصر محمد على، وبالفعل تحقق بناء مصر الحديثة وقتها ونحن على مشارف بناء حقيقى لمصر.