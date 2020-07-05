شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تخل باتفاق إطلاق النار مع روسيا فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم تحديد 6 عمليات إخلال لوقف إطلاق النار فى نطاق عمل اللجنة الروسية التركية فى سوريا، خلال الـ24 ساعة الماضية كان من بينها 3 من طرف تركيا و6 من طرف روسيا لوقف إطلاق النار.

وجاء فى بيان وزارة الدفاع الروسية إن "الجانب الروسى فى اللجنة الروسية التركية المشتركة قد حدد انتهاكات لوقف إطلاق النار فى سوريا، كان منها 4 فى اللاذقية، و2 فى حلب من الجانب الروسى، و3 فى اللاذقية من الجانب التركى.

كما أوضح البيان أيضاً أن المركز الروسى لمصالحة الأطراف فى سوريا لم يقم بعمل حملة المساع الإنسانية.

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وذكرت وسائل إعلام كردية، قيام القوات التركية بعدوان جديد فى شمال سوريا، حيث تم قصف قرية بريف تل أبيض الغربى فى شمال سوريا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

ومؤخرا تصدر خبر العمليات التركية التى تستهدف الأكراد بشانلى أورفة حديث موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وانهالت التغريدات التي تنتقد مقتل الأبرياء من الأكراد، وتصدر هاشتاج (وسم) تركيا تقصف الأكراد، تريند الموقع في تركيا.

وانتقد مستخدمو تويتر مقتل أطفال أكراد أبرياء، كانوا بالقرب من المنطقة التي تعرضت للقصف، أثناء استمتاعهم بالمياه وقضاء لحظات جميلة مع آبائهم وأمهاتهم، ومن ضمن التغريدات هل ما زال الأكراد أمنين في تركيا؟ فهل هذا المكان تابع للأكراد الإرهابيين حقًا؟.

فيما وجهت قيادات فى المعارضة التركية اتهامات لحكومة أردوغان بالتواطؤ والصمت على عملية السطو على أموال التبرعات الموجهة لمساندة الدولة فى أزمة فيروس كورونا، ووفقا لصحيفة أحوال تركية فقد اتهم نائب رئيس مقاطعة ميرسين الجنوبية، ألباي أنتمن، العضو في حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المُعارضة التركية، الحكومة التركية بالصمت والاختباء حيال مصير إنفاق الأموال التي تمّ التبرع بها من قبل المواطنين الأتراك لحملة الإغاثة للمُتضرّرين من فيروس كورونا، مُلمّحاً إلى تقاسم تلك الأموال بين مسؤولين حكوميين.