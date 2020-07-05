شكرا لقرائتكم خبر عن حبس أسرة "منار سامى" فتاة تيك توك 4 أيام على ذمة التحقيقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت نيابة مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية حبس أسرة "منار سامى" فتاة التيك توك 4 أيام على ذمة التحقيق فى اتهام والدها وشقيقها وشقيقتها بالتعدى على ضابط شرطة والتشاجر مع أفراد التأمين والحراسة بمحكمة كفر شكر خلال جلسة تجديد حبس المتهمة منار فى اتهامها بالتحريض على الفسق أمس بعد ورود تحريات المباحث التى أكدت صحة الواقعة وتشاجرهم مع ضابط التأمين، ووجهت النيابة تهمة التعدى على السلطات للمتهمين والإخلال بالأمن.

وكانت قد أودعت أجهزة الأمن بالقليوبية منار سامى فتاة التيك توك سجن قها لتنفيذ قرار قاضى المعارضات بمحكمة كفر شكر بتجديد حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات فى اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعى بنشر فيديوهات خادشة للحياء بقصد ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور.

وكان قد قرر قاضى المعارضات بمحكمة كفر شكر تجديد حبس منار سامى "فتاة التيك توك" 15 يوما فى اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعى بنشر فيديوهات خادشة للحياء بقصد ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور وضبطها بصحبة مسجل سلاح وبحوزتهما سلاح أبيض ومخدرات، بمنطقة كفر سعد دائرة مركز بنها، وأمرت النيابة الأسبوع الماضى بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات وتوجية لها تهمتى التحريض على فسق وحيازة أقراص مخدرة وسلاح أبيض، وتم ترحيلها لمركز كفر شكر.

وكانت قد شهدت جلسة تجديد حبس منار سامى أمام محكمة جنج كفر شكر مشادات بين أسرتها وأحد الأفراد الملكفين بحراسة المتهمة بعدما أصيبت بإغماء داخل القفص، ما أثار أسرتها التى اندفعت للاطمئنان عليها، فحاول الحراس منعهم ما تسبب فى تطور الأمر لمشادة بين الطرفين، حيث جرى السيطرة على الموقف، وإعادة الهدوء بعد إبعاد والدتها ووالدها وشقيقها وشقيقتها فيما تحرر مذكرة بالواقعة.

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وفى بنها نظرت محكمة بنها الجزئية جلسة تجديد حبس المتهم الثانى فى القضية الشهير بزيكا، والمضبوط مع فتاة "التيك توك" فى نطاق مركز بنها وبحوزته مخدرات وسلاح أبيض، حيث أنكر مقاومته للسلطات، خلال ضبطه وحيازته المخدرات.

وكانت قد تمكنت الإدارة العامة للآداب، من إلقاء القبض على المتهمة "منار" فتاة التيك توك لإذاعتها محتوى إباحي على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور.

وكشفت التحريات قيام المتهمة بتصوير نفسها بشكل خادش للحياء، وإذاعتها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف استقطاب الشباب لممارسة الرزيلة مقابل مبالغ مالية.

جاء ذلك في إطار استمرار وزارة الداخلية بالتعاون مع النيابة العامة في استهداف كل من يذيع او ينشر فيديوهات اباحية على مواقع التواصل الاجتماعي ومحاسبة مرتكبها حتى وإن قام بمسح المحتوى أو إلغاء الحساب الخاص به.

وتسببت بعض شركات التسويق مواقع التواصل الاجتماعي في استقطاب عدد كبير من الفتيات خلال الآونة الأخيرة لتصوير أنفسهن وعرضها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسبة المشاهدة والحصول على مبالغ مالية وأن بعض الفتيات يسقطنا في مستنقع الرزيلة وممارسة البغاء بسبب ذلك.