شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الخليج 365 يعرض أسرار خاصة من حياة الفنانة رجاء الجداوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض الموجز الإخبارى لـ"الخليج 365"، منذ قليل، والذى قدمه كل من شروق وجدى وهشام عبد التواب، تفاصيل تتعلق بالفنانة الراحلة رجاء الجداوى، التى توفت اليوم بعد 43 يوما من الصراع مع فيروس كورونا المستجد، عن عمر ناهز 82 عاما، حيث خيمت حالة من الحزن على الوسط الفنى المصرى والعربى برحيل الفنانة القديرة.

واستعرض الموجز جزءا من معاناة الفنانة القديرة مع المرض، والأيام التى قضتها فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، منذ إصابتها بالفيروس، حيث كانت رجاء الجداوى، تتواجد على جهاز تنفس صناعى اختراقى، دخل العناية المركزة المستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية.

Advertisements

كما استعرض الموجز بعض المعلومات عن الفنانة، من بينها اسمها الحقيقى، وهو "نجاة علي حسن"، وزواجها من لاعب كرة القدم المعروف الكابتن الراحل حسن مختار، حارس مرمى المنتخب المصري الذي تعرفت عليه في أحد عروضها الفنية في السودان ، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة أميرة.

وتوقف الموجز على بعض المحطات الفنية لرجاء الجداوى، الحافل بأكثر من 250 عملا ، أو على مستوى حياتها ، حيث كان الظهور السينمائي الأول لها كان في فيلم "دعاء الكروان"، الذي عرض عام 1959.

كما تحدث الموجز حول علاقاتها برؤساء مصر، منهم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، الذى نالت ثقته، ونالت أيضا تقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى أبكته بكلماتها باحتفالية اليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة.