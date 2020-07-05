شكرا لقرائتكم خبر عن قصيدة تخطف القلوب.. طفلة فلسطينية تلقى أبيات شعرية فى حب الجيش المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى قصيدة تخطف القلوب ألقت طفلة فلسطينية شعراً فى حب الجيش المصرى لما يقوم به من عمليات عسكرية فى شمال سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب، القصيدة التى ألقتها الطفلة الفلسطينية "ميس عبد الهادى" حملت عنوان "ملحمة خير أجناد الأرض" تناولت بطولات الجيش المصرى، خاصة قوات الصاعقة المصرية، نظراً لما يقدمونه من تضحيات وطنية لحماية تراب أرض مصر الغالى من الإرهاب الأسود.

ووصفت أبيات القصيدة الشعرية الشهيد عقيد أركان حرب أحمد المنسى بأحمد المجد، وبدموع الطفولة البريئة قالت "ميس" فى القصيدة لله درك يا منسى ... صوتك لا غير البطولة والأمجاد تسمعه.