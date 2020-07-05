شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مرفق الكهرباء ينشر فيديو كيفية توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فيديو يوضح فيه كيفية توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وما هى الألواح الشمسية وكيفية تركيبها أعلى أسطح المنازل، ووفيما يلى نص الفيديو:



- بتسمع دائما عن محطات لتوليد الكهرباء من الطاقه الشمسية ومش فاهم معناها.

- كيف تنتج الطاقة الكهربائية من الشمس؟؟ .

تعمل محطات الطاقة الشمسية من خلال امتصاص الألواح الشمسية لضوء الشمس وتقوم بتحويلها إلى كهرباء

ما هى مكونات الألواح الشمسية الكهروضوئية .؟؟

Advertisements

تتكون الألواح من العديد من الخلايا الشمسية.

تصنع هذه الخلايا من أشباه الموصلات مثل السليكون، وتصمم في طبقتين طبقة موجبة وطبقة سالبة.

يتدفق التيار إلى العاكس الذي بدوره يحوّل الكهرباء من التيار المستمر إلى تيار متردد، بعد ذلك يمكن استخدام الكهرباء في المنازل.

عند تركيب الألواح الشمسية في المنازل، تسقط أشعة الشمس على هذه الألواح ثم تقوم هذه اللوحات بتحويل ضوء الشمس إلى تيار مباشر - مستمر

تعتبر الألواح الشمسية بسيطة من حيث التركيب وجميلة المظهر.

