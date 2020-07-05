شكرا لقرائتكم خبر عن 5 رحلات دولية تغادر مطار القاهرة إلى دبى والكويت ومسقط وبيروت وجدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر مطار القاهرة الدولى مساء اليوم الأحد 5 رحلات إلى وجهات مختلفة، وعلى متنها 310 ركاب، وذكرت مصادر مطلعة بمطار القاهرة أن 5 رحلات غادرت مساء اليوم الأحد إلى دبى والكويت وجدة، تابعة لخطوط طيران دول عربية شقيقة. فى حين غادرت رحلة شركة مصر للطيران إلى بيروت، كما غادرت رحلة أخرى للناقل الوطنى فى طريقها إلى مطار مسقط.

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وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما تتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحى بمطار القاهرة.