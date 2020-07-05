شكرا لقرائتكم خبر عن حسين زين ناعيا رجاء الجداوى: مسيرة عطاء طويلة أثرت بفنها الراقى السينما والتليفزيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعي حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الفنانه الراحلة رجاء الجداوي التي رحلت عن عالمنا بعد مسيرة عطاء طويلة أثرت بفنها الراقي المتميز مجال السينما والتليفزيون، كما قدمت للشاشة الصغيرة أعمالاً متميزة كانت وبحق إضافة قوية اسهمت في غرس قيم المجتمع المصري الأصيل.

وأضاف حسين زين فى بيان له، أن أعمال وإبداعات الفنانة القديرة ستظل عالقة في أذهان ووجدان المشاهد المصرى والعربي، متابعا :"رحم الله الفنانة الراحلة وأسكنها فسيح جناته وخالص العزاء لأسرتها وندعو الله أن يلهمهم الصبر".

كانت قد أعلنت أميرة حسن مختار الابنة الوحيدة للفنانة القديرة رجاء الجداوى وفاة والدتها بعد تواجدها لمدة 43 يومًا فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عن عمر يناهز 82 عامًا، حيث كانت رجاء الجداوي، تتواجد على جهاز تنفس صناعى اختراقى، دخل العناية المركزة المستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية.

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وأجرت الفنانة رجاء الجداوي منذ دخولها العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة فى 24 مايو الماضى، 3 مسحات تحاليل"pcr"، الأولى كانت بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثانية عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا النتيجة إيجابية، والمسحة الثالثة والتى تمت خلال الأيام الماضية، وظهرت نتيجتها، إيجابية.

وتزوجت الفنانة القديرة، رجاء الجداوى مطلع السبعينيات، من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل فى 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هى أميرة ولا تعمل فى المجال الفنى، ومتزوجة من رجل الأعمال محمد هندى، كما أن للفنانة الكبيرة حفيدة وحيدة اسمها روضة.

الفنانة رجاء الجداوى من مواليد 6 سبتمبر 1938، بمحافظة الإسماعيلية، هى ابنة أخت الفنانة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول فى مدارس الفرانسيسكان فى القاهرة، ثم عملت فى قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطن المصرى فى عام 1958، وفى نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن.