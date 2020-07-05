التعليم: نقل طالبين للمستشفى بامتحانات الدبلومات الفنية العملية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى 190 ألف و13 طالب من طلاب الدبلومات الفنية امتحانات المواد العملية (الدور الأول) للعام الدراسي الحالي 2019/2020، التي تبلغ 162 مادة في النوعيات (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي)، داخل 1268 لجنة موزعة على جميع المديريات التعليمية.
وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن الامتحانات سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ مضيفًا أنه تم توفير جميع الأدوات الاحترازية من كمامات قطنية، وواقيات للوجه، وقفازات لكل الطلاب وكل المعلمين.
وتلقت غرفة عمليات التعليم الفني بلاغًا عن قيام الطالب (م.ع.ي.س) بأداء الامتحان بدلًا من شقيقه (و.ع.ي.س) بلجنة الحامول 8 عنابر التجارية، وتم تحويل الواقعة للشئون القانونية.
كما رصدت الغرفة بعض الحالات الصحية المختلفة خلال اليوم، حيث تم الإبلاغ عن إصابة 2 من الطلاب وتم نقلهم إلي المستشفى وذلك وفقًا لتقرير المسئول الصحي باللجنة.
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