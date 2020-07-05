السفارة الإسبانية تهدى متحف الحضارة كتيبات مترجمة للترويج للسياحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت سفارة إسبانيا بالقاهرة أن رامون خيل كاسارس سفير إسبانيا في مصر سيلتقى غدا بصحبة المستشارة الثقافية بالسفارة مونتسرات مومان ، بالسيد الدكتور أحمد الشربيني مدير المتحف القومي للحضارة المصرية، لتقديم ألفي كتيب ومطوية وبوستر، مترجمة باللغة الإسبانية للمعرض الدائم بالمتحف ، وذلك سعيا من السفارة لدعم السياحة الناطقة بالإسبانية أثناء زيارتهم لمتاحف مصر العظيمة.

وتعد هذه آخر فعالية ينظمها القسم الثقافي بالسفارة الإسبانية عقب تنظيم النسخة الثانية من جائزة الترجمة، وتنظيم مسابقة "بطل الرياضة في مصر"، وفعاليات القراءة الافتراضية لرواية "دون كيخوتي"، بمناسبة مئوية أديب إسبانيا الكبير، ميجل دي ثربانتيس، وقد جمعت هذه الفعالية أكثر من 200 من رواد الثقافة واللغة والصحافة في ذكرى اليوم العالمي للغة الإسبانية.

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