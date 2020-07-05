شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للآثار يحدد مواعيد فتح المتاحف والمواقع الأثرية بالصعيد للجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن المتاحف والمواقع الأثرية بمحافظات الصعيد التى تم فتحها للجمهور كمرحلة أولى ستستقبل زائريها يوميا من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا، وذلك فى إطار خطة وزارة السياحة والآٌثار للفتح التدريجى للمواقع والمتاحف الأثرية مع استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر اعتبارا من 1 يوليو الجارى.

وأضاف أن هذه المتاحف والمواقع تشمل متحفى النوبة، والأقصر، ومعابد أبو سمبل وفيلة بأسوان والكرنك والأقصر والدير البحرى، ومقابر وادى الملوك بالأقصر.

جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار كانت قد حددت خمسة متاحف و8 مواقع أثرية لإعادة فتحها للجمهور كمرحلة أولى اعتبارا من 1 يوليو الجارى مع استئناف الحركة السياحية الوافدة لمصر، والتى شملت كل من متحف النوبة، ومتحف الأقصر، والمتحف المصري بالتحرير، ومتحف الفن الإسلامي، والمتحف القبطي، ومعابد أبو سمبل وفيله بأسوان، والكرنك والاقصر والدير البحري ومقابر وادى الملوك بالأقصر ومنطقة أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين بالقاهرة. بالإضافة إلى أنه تم تحديد بعض المتاحف والمواقع الأثرية التي تم إعادة فتحها للجمهور قبل نهاية شهر يونيو الماضى وهي متحفي مطروح وكهف رومل بمحافظة مطروح، ومتحف المجوهرات الملكية، وقلعة قايتاى بمحافظة الإسكندرية، وذلك فى ضوء الفتح التدريجى للمواقع والمتاحف الأثرية وفى إطار ضوابط السلامة الصحية التي اعتمدتها وزارة السياحة والآثار لتطبيقها وإتباعها بالمتاحف والمواقع الأثرية لضمان صحة وسلامة الزائرين وجميع العاملين بها وتوفير سبل الوقاية والحماية لهم. وبدأت وزارة السياحة والاثار فى إعادة الفتح التدريجي للمتاحف والمواقع الأثرية منذ أول يوليو، بعد غلقها اكثر من ثلاثة أشهر بسبب الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وهو الأمر الذى يبعث رسالة للعالم باستعداد مصر لاستقبال السياحة الخارجية، كما أنه يعد تدريبيا للعاملين على الالتزام بالإجراءات الخاصة بالسلامة الصحية.