شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. عبد الرحمن ومنار عروسان من "قصار القامة" يعقدان قرانهما ويتحديان التنمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جمعتهما الصدفة ووقعا فى حب بعضهما من النظرة الأولى وتعاهدا على ألا ينفصلا وقررا أن يتحديا التنمر سويا ولم يهزمهما ما يتعرضان لهما من مضايقات تحدث لهما من بعض الناس حتى قررا الزواج وعقدوا القران وسط إجراءات احترازية وارتداء الكمامات.

عبد الرحمن بركات 26 سنة وزوجته منار سعد 23 سنة يعملان فى مهنة المحاسبة بعدما حصلا كل منهما على شهادة جامعية ولم يستسلما لكل ما يتعرضان له من تنمر بسبب قصر قامتهما حتى أن عبد الرحمن أصبح كابتن منتخب مصر لكرة القدم لفريق الأقزام ويمارس حياته بشكل طبيعى .

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وقال عبد الرحمن لـ"الخليج 365": "رغم أنى من قصار القامة لكننى أواجه الحياة بشكل طبيعى منذ صغرى ودرست فى الجامعة وتخرجت من كلية التجارة وأعمل الآن محاسب فى احدى الشركات ومن الجانب الرياضى أمارس لعبة كرة القدم وقمنا بتشكيل فريق لمنتخب مصر للأقزام وفى إحدى التدريبات رأيت "منار" وهى شقيقة زميلنا فى الفريق واعجبنا ببعضنا وتعرفت عليها وتقدمت بالفعل لخطبتها وعقدنا القران وقريبا سيجمعنا عش الزوجية" .

وقالت العروسة منار سعد: "تعرضنا للتنمر كثيرا خاصة من الشباب والأطفال لكن أصبح الأمر بالنسبة لنا لا يضايقنا ولدينا ثقة بأنفسنا ونتعامل كأى عروسين طبيعيين ولكن يجب على الأسر أن توعى أطفالها وتوجههم حتى يتعودوا على عدم التنمر ".