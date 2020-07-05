شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: إنهاء خدمة إمام وخطيب بالغربية بناء على حكم قضائى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف، اليوم الأحد، خدمة عمر قطب محمد شاهين إمام وخطيب بمديرية أوقاف الغربية طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية، بناء على الحكم القضائى الصادر بشأنه.
وأكدت وزارة الأوقاف أنه من تاريخه أصبح المذكور لا علاقة له بالوزارة، مع التنبيه على جميع مساجد الجمهورية بعدم تمكينه من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس بالمساجد، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف الغربية على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.
كما حذرت وزارة الأوقاف من الانضمام إلى أى جماعة إرهابية أو تبنى أفكارها، وتؤكد أنه لا مكان فى وزارة الأوقاف لصاحب فكر متطرف أو منتم لأى جماعة متطرفة.
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