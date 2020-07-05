شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نائب محافظ الجيزة يتفقد مستشفى أم الأطباء بحى الدقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة، مستشفي أم الأطباء بحى الدقي للتعرف علي اهم الاحتياجات والمعوقات والاستماع الي مقترحات التطوير لمحاولة الارتقاء بالخدمات الصحية التي تقدم للمواطنين.

وفى السياق أكد رئيس حى الدقى أن الحى يقوم باستقبال المواطنين من خلال الكشف الظاهري بقياس درجه الحرارة والمرور من خلال بوابة التعقيم ومنحهم هديه شنطة بها مجموعه من المطهرات والقفزات والكمامات وياتي ذلك من خلال تفعيل رساله التلاحم والحب في المشاركة المجتمعية بين المواطنين وحي الدقى.

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وفى سياق أخر نفذ اللواء احمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي حمله أسفرت عن تحرير 6 محاضر اشغال الطريق العام لوضع حواجز غير مرخصة أمام المحلات والعقارات كما تم تحرير محضرين لغسيل سيارات بالطريق العام، وتم رفع اشغالات متنوعه من المحلات ومدرجات الفاكهة وتسليم المضبوطات لدار أيتام الخاصة بالمأكولات وإيداع مضبوطات الاشغالات في مخازن الحي.

كما نفذ الحى حملة مكبرة أسفرت علي رصد تحويل جراج في شارع عمان الي مخزن أدوات منزلية وورشة ميكانيكي وتم رفع المحتويات لإيقاف الأعمال كما تم تحرير 5 محاضر إلقاء القمامة فى الطريق العام وعدم توفير سلة قمامة والمحدد غرامتها 500 جنيه لكل منهما ، وكذا رفع الاشغالات من امام المحلات المخالفة وتم ايداع المضبوطات في مخازن الحي.