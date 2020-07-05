شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرا أوكرانيا وبيلاروسيا يشيدان بإجراءات مصر الاحترازية فى قطاع السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل اليوم الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، سفير دولة أوكرنيا بالقاهرة، كما التقى أيضا بسفير دولة بيلاروسيا بالقاهرة، فى ضوء استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر اعتبارا من أول يوليو الجارى وبعد وصول عدد من الرحلات السياحية الأوكرانية والبيلاروسية فى أولى أيام استئناف الحركة وخلال هذه اللقاءات تم بحث سبل تعزيز التعاون الثنائى بين هاتين الدولتين ومصر وخاصة فى مجال السياحة والآثار.



الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والأثار



الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والأثار

ومن جانبه، استعرض وزير السياحة والآثار التدابير والإجراءات الاحترازية التى وضعتها الوزارة لضمان صحة وسلامة كافة الزائرين والعاملين فى قطاع السياحة مع استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر. وأكد الوزير على أن مصر ترحب بأن يكون أولى ضيوفها فى أول أيام عودة الحركة الوافدة لمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء من دول أوكرانيا وبيلاروسيا وكذلك سويسرا، مشيرا إلى الإجراءات الجادة والمعايير الصحية اللازمة التى تتخذها مصر فى الفنادق والمنتجعات السياحية بالمحافظات السياحية الساحلية والتى بدأت فى استقبال الزائرين كمرحلة أولى وهم البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح.

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ومن جانبه أشاد سفير دولة اوكرانيا فى القاهرة بالرعاية الصحية التى قدمتها مصر لإحدى المواطنات الأوكرانيات فى مصر فى ابريل الماضى عند إصابتها بفيروس كورونا فى شرم الشيخ حيث تلقت رعاية صحية كاملة حتى تماثلت للشفاء وشعرت انها فى بلدها. كما اقترح السفير الأواكرانى وضع عدد من اتفاقيات التعاون بين مصر وأوكرانيا على المستوى السياحى والأثري.

ومن ناحيته، أكد سفير دولة بيلاروسيا بالقاهرة على حرص بلاده على زيادة حركة السياحة الوافدة لمصر من دولة بيلاروسيا. جدير بالذكر أن مصر كانت قد استقبلت رحلات سياحية من دول بيلاروسيا وأوكرانيا وسويسرا إلى مدينتى شرم الشيخ والغردقة فى أول 48 ساعة من استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر اعتبارا من 1 يوليو الجاري.