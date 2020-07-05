شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات الثانوية الأزهرية: ضبط 12 حالة غش إلكترونى و7 حالات ورقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إنه سادت حالة من الارتياح والرضا بين طلاب القسم العلمى بالشهادة الثانوية بمادة الأحياء، حيث إن الامتحان لم يخرج عن الحد الزمنى المألوف له.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفى لمتابعة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، أن غرفة عمليات الثانوية تلقت عددا من المخالفات التى تم تحريرها وهى ضبط 12 حالة غش إلكترونى ما بين محمول وسماعات بلوتوث وكروت فيزا، كما تم تحرير عدد 7 محاضر غش ورقى بالإضافة إلى إلغاء ندب عدد من أعضاء اللجان.

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يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019/2020، من القسم الأدبى بنين 50602 وفتيات 34633 بإجمالى 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمى بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالى 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبا، وبإجمالى عام 128495 طالبًا.

كما أن العدد الإجمالى للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعى وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بخد أقصى12 طالبًا.

جدير بالذكر أنه تم تخصيص الأرقام 01223343001 و01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.