طيران مجهول يدك أهدافا للاحتلال التركى فى ليبيا.. غدا بـ"الخليج 365"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا الاثنين، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها: طيران مجهول يدك أهدافا للاحتلال التركى فى ليبيا.

وأقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا: وأقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا: - بعد ساعات من زيارة وزير دفاع أردوغان وتوقيع اتفاقية أمنية جديدة.. طيران مجهول يدك أهدافا للاحتلال التركى فى ليبيا.. مقاتلات حربية تنفذ 9 طلعات ضد ميليشيات وأتراك فى قاعدة الوطية غربى طرابلس وتدمير منظومة هوك للدفاع الجوى و3 رادارات.. وأنباء عن قتلى وجرحى - يعقد جلساته فى مبنى الشورى لحين تجهيز مقره بالعاصمة الإدارية.. انطلاق جلسات مجلس الشيوخ أكتوبر 2020.. أعضاء بـ«النواب» يجهزون لخوض الانتخابات.. والأحزاب تنتهى من إعداد قوائمها الأولية

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