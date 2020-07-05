شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 10 سفن آخر 24 ساعة مع إجراءات الوقاية ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث استقبل 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، بينما غادر عدد 5 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، ووصل اجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 10 سفينة، مع إجراءات الوقاية ضد كورونا.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 12506 أطنان تشمل 6536 طن فوسفات و4470 طن ملح و1500 طن رمل، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 14871 طن تشمل 4400 طن سكر و1866 طن خردة و2999 طن ابلاكاش و4102 طن كلوريد ايثيلين وعدد 5318 رأس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالى وزن 1504 أطنان.

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كما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 1426 حاوية مكافئة تشمل فواكة ( عنب ) وخضروات ( بطاطا وخضراوات مجمدة وفاصوليا ) وحاصلات زراعية ( بصل وأرز وبرسيم ) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات ومالطا وبريطانيا وكرواتيا وسلوفينيا وسنغافورة و هولندا .

كما بلغ عدد الحاويات الوارد 203 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 2680 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 11892 طنا، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 69221 طنا .

كما غادر عدد 1746 شاحنة منها 567 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 25151 من البضائع العامة .