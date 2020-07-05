شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة التعديات على أملاك الدولة بمركز العياط بالجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة حملة لإزالة التعديات بمركز ومدينة العياط بالتنسيق مع مديرية الرى، أسفرت عن إزالة تعديات على أملاك الدولة "الرى" بقرية كفر بركات بمدينة العياط، لـ5 حالات بإجمالى 650 متر مسطح، وتم تحرير 5 محاضر للمخالفين.

شارك في الحملة المهندس عبد اللطيف السعيد رئيس مصلحة الري، والمهندس عبدالسلام الزنفلي مديرعام ري الجيزة، والمهندس مختار احمد السعدني مدير هندسة ري العياط، والمهندس بهاء الدهشورى نائب مدير ري العياط، وقوة من مركز شركة العياط ومجلس مدينة العياط.

وفى السياق واصلت أجهزة محافظة الجيزة حملاتها ضد البناء المخالف، والتعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة، حيث أزالت أجهزة مدينة العياط برئاسة المهندس خيرى مرسي و مهندس عبداللطيف السعيد رئيس مصلحة الري ، و مهندس عبدالسلام الزنفلي مديرعام ري الجيزة ، ومهندس مختار احمد السعدني مدير هندسة ري العياط ، 3حالات تعدي على أرض زراعية بمساحة 525 متر بناحية كفر طرخان .

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وأزالت أجهزة مدينة أوسيم برئاسة اللواء محمد عبد الحميد، فيلا دورين، حتى سطح الأرض، على مساحة 200 متر تقريباً مخالف للقانون بمنطقة الغناترة بطريق البراجيل - أوسيم، وجاري اتخاذ باقي الاجراءات القانونية اللازمة للمخالفة.

كما استكملت أجهزة حي الهرم إزالة برج مخالف بشارع عبد الصمد الجابري امتداد شارع الأربعين، حيث استخدمت أجهزة الحى معدات هدم بعد وضعها أعلى البرك لسرعة هدم المخالفة.

وفى حى الطالبية استكملت أعمال إزالة العقارات المخالفة بمنطقة المريوطية ، كما تم إزالة برج مكون من 12 دور بمنطقة البيبسى، حتى سطح الأرض .