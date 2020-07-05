حصاد الوزارات.. التنمية المحلية: استرداد 6.4 مليون متر و17 ألف فدان من أملاك الدولة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الوزارات، اليوم الأحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم: التنمية المحلية: استرداد 6 ملايين و414 ألف متر و17 ألف فدان من أملاك الدولة وزيرة الصحة: مصر ستمد العراق بمعدات طبية خلال 3 أيام لمواجهة كورونا التنمية المحلية: رصد 200 مخالفة تقديم شيشة بالمقاهى وعدم تطبيق نسبة الـ 25% وزير الزراعة: 305 سلع زراعية تغزو 160 دولة رغم أزمة كورونا.. اعرف التفاصيل Advertisements وزير السياحة: افتتاح متحف المركبات الملكية خلال شهر وأعمال الترميم أحيته من جديد (صور) السياحة والآثار تصدر قرارا وزاريا ببطلان انتخابات نقابة المرشدين السياحيين الكهرباء تجرى حركة تغيرات بالقطاعات التجارية فى شركات التوزيع وزير التعليم العالى يتابع تطورات أبحاث لقاح كورونا بالقومى للبحوث الزراعة: تطهير 152 ألف منشأة حكومية مجانا للوقاية من كورونا فى 27 محافظة

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