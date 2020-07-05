القبض على ألمانيين لحيازتهما سلاح ناري ومواد مخدرة بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

قالت جمارك مطار القاهرة الدولي، إنها بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمطار، تمكنت من ضبط محاولة تهريب سلاح ناري مفكك وكمية من المواد المخدرة المتنوعة مع راكبَين ألمانيَّي الجنسية فور وصولهما من بروكسل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهما.

ووردت معلومات سرية من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اليوم الأحد، تفيد اعتزام راكب ألماني الجنسية قادم على رحلة مصر للطيران رقم 726 القادمة من بروكسل، تهريب مجموعة من المواد المخدرة.

وبالعرض على مصطفى السيد مدير جمارك مطار القاهرة، تم تشكيل لجنة جمركية، لانتظار خروج الراكب وتفتيش كل الحقائب، وتلاحظ خروج الراكب مع سيدة تحمل الجنسية الألمانية، وبتفتيشهما تم العثور على 88 قرص اكستازي مخدر، و26 بذرة من بذور نبات الماريجوانا المخدرة، وعلبة بداخلها 50 جرامًا من نبات الماريجوانا، و3 عبوات مخصصة للكريمات محشوة بمادة بيضاء يشتبه في أن تكون مادة الكوكايين الخام المخدرة بوزن 134 جرامًا، ومجموعة من أقراص الترامادول، وبعض أداوت تعاطي المخدرات، وطبنجة نارية مفككة مخبأة داخل جهاز "إكس بوكس" و3 عبوات بداخلها خرز (خرطوش) وزن 1.5 كيلوجرام وجرابات خاصة بالطبنجة، و25 عبوة بداخلها غاز ضغط الهواء، حاول الراكبان إخفاءها داخل الملابس التي كانت بالحقيبة وبين مجموعة من الحلوى.

وقرر مصطفى السيد، مدير الجمرك، تحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط جمركي وتسليم الراكبين لقوة أمن ميناء القاهرة الجوي؛ لعرضهما على النيابة المختصة، بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف، مستشار رئيس مصلحة الجمارك.