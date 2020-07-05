"أحمد العطار" ممثلًا لوزارة الزراعة في هيئة سلامة الغذاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
أصدر رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1296 لسنة 2020 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ليضم الدكتور أحمد العطار ممثلًا عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وقال العطار في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، الذي يشغل منصب رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، إن الهيئة لها عدة أدوار، منها الإشراف ومراقبة المنتجات الغذائية سواء كانت المحلية أو المستوردة، مشيرًا إلى أن الهيئة أحد الحصون للحفاظ على صحة المواطن المصري.
وأضاف أن أول التحديات وأبرزها، تحقيق أكبر تعاون جاد ومثمر بين الهيئة والوزارة، لافتًا إلى أن وجود نقاط مشتركة في عمل الجهتين.
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