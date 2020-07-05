الزراعة: 306 ملايين جنيه تمويلًا جديدًا لمشروع البتلو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
أعلن المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، موافقة مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو برئاسة السيد القصير وزير الزراعة، على تمويل جديد للمشروع بقيمة 306 ملايين جنيه، ليستفيد منها 1525 من صغار المربين والمزارعين لشراء وتغذية 20984 رأس ماشية محلية ومستوردة محسنة وراثيًا وسريعة النمو، لتسمينهم ضمن المشروع القومي لإحياء البتلو.
وقال الصياد، إن وزير الزراعة وجّه قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطري في المحافظات بتكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع القومي للبتلو سواء محلي أو مستورد، مع توفير كافة أوجه الرعاية البيطرية والصحية ودراسة أي مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع، والعمل على تذليلها في مهدها.
وأوضح طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن إجمالي ما تم تمويله للمشروع حوالي مليار و651 مليون جنيه حتى الآن، لتمويل 12 ألف رأس ماشية، وأن لجان التفتيش والمتابعة التي وجه بتشكيلها وزير الزراعة بدأت عملها الأسبوع الماضي.
وأشار رئيس قطاع الثروة الحيوانية، إلى أنه يمكن للراغبين في الاستفادة من المشروع القومي للبتلو، بشقيه المحلي والمستورد التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعي مصري المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، أو من خلال أرقام "واتس آب" (01558626681- 01558626682).
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